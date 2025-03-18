Наоми Осака пробилась во второй круг турнира в Майами, где сразится с Людмилой Самсоновой

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака пробилась во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

В стартовом матче Осака одержала волевую победу над 108-й ракеткой мира с Украины Юлией Стародубцевой (Q). Встреча продлилась 2 часа 30 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:4, 6:3 в пользу японки.

В рамках поединка Осака 10 раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Стародубцевой ни одного эйса, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

Следующей соперницей Осаки в Майами станет 21-я ракетка мира россиянка Людмила Самсонова (24).