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Наоми Осака пробилась во второй круг турнира в Майами, где сразится с Людмилой Самсоновой

Наоми Осака пробилась во второй круг турнира в Майами, где сразится с Людмилой Самсоновой
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака пробилась во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

В стартовом матче Осака одержала волевую победу над 108-й ракеткой мира с Украины Юлией Стародубцевой (Q). Встреча продлилась 2 часа 30 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:4, 6:3 в пользу японки.

Майами (ж). 1-й круг
18 марта 2025, вторник. 20:45 МСК
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		4 3
         
Юлия Стародубцева
Украина
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева

В рамках поединка Осака 10 раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Стародубцевой ни одного эйса, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

Следующей соперницей Осаки в Майами станет 21-я ракетка мира россиянка Людмила Самсонова (24).

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