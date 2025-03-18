Наоми Осака пробилась во второй круг турнира в Майами, где сразится с Людмилой Самсоновой
Поделиться
Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака пробилась во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США).
В стартовом матче Осака одержала волевую победу над 108-й ракеткой мира с Украины Юлией Стародубцевой (Q). Встреча продлилась 2 часа 30 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:4, 6:3 в пользу японки.
Майами (ж). 1-й круг
18 марта 2025, вторник. 20:45 МСК
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|3
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева
В рамках поединка Осака 10 раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Стародубцевой ни одного эйса, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.
Следующей соперницей Осаки в Майами станет 21-я ракетка мира россиянка Людмила Самсонова (24).
Материалы по теме
Комментарии
- 19 марта 2025
-
00:07
- 18 марта 2025
-
23:21
-
23:17
-
22:52
-
22:43
-
22:26
-
21:55
-
21:39
-
21:16
-
20:52
-
20:29
-
20:10
-
19:28
-
19:26
-
19:13
-
19:09
-
18:53
-
18:45
-
18:14
-
18:06
-
17:58
-
17:47
-
16:21
-
16:07
-
15:49
-
15:26
-
14:46
-
14:37
-
13:22
-
13:08
-
13:00
-
12:48
-
12:18
-
11:40
-
11:22