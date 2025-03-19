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Международная федерация тенниса отреагировала на обвинительные иски со стороны PTPA

Международная федерация тенниса отреагировала на обвинительные иски со стороны PTPA
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Международная федерация тенниса (ITF) отреагировала на то, что Ассоциация профессиональных теннисистов (PTPA), в 2020 году основанная, в частности, 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем, подала иски в суды разных стран, обвиняя ATP, WTA, ITIA и саму ITF в различного рода злоупотреблениях.

«Мы можем подтвердить, что получили письмо с подробным описанием судебного иска PTPA, и потратим необходимое время на составление нашего ответа.

Цель ITF как некоммерческой организации и глобального защитника тенниса заключается в обеспечении роста и устойчивости тенниса как глобального вида спорта. Мы реинвестируем 90% наших доходов в глобальное развитие тенниса через 213 национальных ассоциаций-членов», — говорится в заявлении ITF.

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