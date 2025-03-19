Борис Беккер одним словом отреагировал на иски PTPA в адрес мировых теннисных ассоциаций

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер одним словом (междометием) отреагировал на тот факт, что Ассоциация профессиональных теннисистов (PTPA), в 2020 году основанная, в частности, сербом Новаком Джоковичем, подала иски в суды разных стран, обвиняя главные теннисные органы – ATP, WTA, ITF и ITIA — в различного рода злоупотреблениях и вопиющем пренебрежении к благополучию игроков.

«Вау», — написал Беккер в социальных сетях.

В качестве истцов от PTPA выступили такие известные теннисисты, как Ник Кирьос, Райлли Опелка, Варвара Грачёва и Сорана Кырстя.