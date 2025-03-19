Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Борис Беккер одним словом отреагировал на иски PTPA в адрес мировых теннисных ассоциаций

Борис Беккер одним словом отреагировал на иски PTPA в адрес мировых теннисных ассоциаций
Комментарии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер одним словом (междометием) отреагировал на тот факт, что Ассоциация профессиональных теннисистов (PTPA), в 2020 году основанная, в частности, сербом Новаком Джоковичем, подала иски в суды разных стран, обвиняя главные теннисные органы – ATP, WTA, ITF и ITIA — в различного рода злоупотреблениях и вопиющем пренебрежении к благополучию игроков.

«Вау», — написал Беккер в социальных сетях.

В качестве истцов от PTPA выступили такие известные теннисисты, как Ник Кирьос, Райлли Опелка, Варвара Грачёва и Сорана Кырстя.

Материалы по теме
В судебном иске ассоциации Джоковича критикуется ход допинг-дела Синнера
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android