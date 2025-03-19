Видео: Арина Соболенко готовит драники вместе со своим тренером

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях видео, на котором вместе со своим тренером Антоном Дубровым готовит драники (картофельные оладьи).

Забавно, что Дубров готовил еду в футболке с надписью «Драники».

Соболенко в данный момент находится в Майами (США), где стартовал турнир категории WTA-1000. На его старте (во втором круге) Арина сразится с представительницей Болгарии Викторией Томовой.

На прошедшем «тысячнике» в Индиан-Уэллсе Соболенко (1) дошла до финала, где со счётом 6:2, 4:6, 3:6 проиграла 17-летней россиянке Мирре Андреевой (9).