Игуана выбежала на корт во время матча Полины Кудерметовой на турнире в Майами
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Маленькая игуана на некоторое время прервала поединок россиянки Полины Кудерметовой (56-я ракетка мира) с румынкой Еленой-Габриэлой Русе в первом круге турнира категории WTA-1000 в Майами (США).
Игуана выбежала на корт в начале третьего сета, после чего сотрудница корта с помощью зонтика прогнала её со стадиона.
Фото: скриншот из трансляции
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