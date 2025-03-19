Игуана выбежала на корт во время матча Полины Кудерметовой на турнире в Майами

Маленькая игуана на некоторое время прервала поединок россиянки Полины Кудерметовой (56-я ракетка мира) с румынкой Еленой-Габриэлой Русе в первом круге турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

Игуана выбежала на корт в начале третьего сета, после чего сотрудница корта с помощью зонтика прогнала её со стадиона.