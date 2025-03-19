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Полина Кудерметова проиграла квалифаеру на старте турнира WTA-1000 в Майами

Полина Кудерметова проиграла квалифаеру на старте турнира WTA-1000 в Майами
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56-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова не смогла пробиться во второй круг хардового турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

В стартовом матче 21-летняя Кудерметова со счётом 1:6, 7:6 (7:5), 2:6 проиграла 102-й ракетке мира из Румынии Елене-Габриэле Русе (Q).

Майами (ж). 1-й круг
18 марта 2025, вторник. 22:45 МСК
Елена-Габриэла Русе
Румыния
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 5 6
1 		7 7 2
         
Полина Кудерметова
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова

Встреча Кудерметовой с Русе продлилась ровно 2 часа. В её рамках Полина ни разу не подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету её соперницы шесть эйсов, шесть двойных ошибок и 10 реализованных брейк-пойнтов из 18.

Далее в Майами Русе сразится с Магдаленой Френх (Польша, 29).

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