Полина Кудерметова проиграла квалифаеру на старте турнира WTA-1000 в Майами
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56-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова не смогла пробиться во второй круг хардового турнира категории WTA-1000 в Майами (США).
В стартовом матче 21-летняя Кудерметова со счётом 1:6, 7:6 (7:5), 2:6 проиграла 102-й ракетке мира из Румынии Елене-Габриэле Русе (Q).
Майами (ж). 1-й круг
18 марта 2025, вторник. 22:45 МСК
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6 5
|6
|
|7 7
|2
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Встреча Кудерметовой с Русе продлилась ровно 2 часа. В её рамках Полина ни разу не подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету её соперницы шесть эйсов, шесть двойных ошибок и 10 реализованных брейк-пойнтов из 18.
Далее в Майами Русе сразится с Магдаленой Френх (Польша, 29).
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