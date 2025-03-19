Полина Кудерметова проиграла квалифаеру на старте турнира WTA-1000 в Майами

56-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова не смогла пробиться во второй круг хардового турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

В стартовом матче 21-летняя Кудерметова со счётом 1:6, 7:6 (7:5), 2:6 проиграла 102-й ракетке мира из Румынии Елене-Габриэле Русе (Q).

Встреча Кудерметовой с Русе продлилась ровно 2 часа. В её рамках Полина ни разу не подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету её соперницы шесть эйсов, шесть двойных ошибок и 10 реализованных брейк-пойнтов из 18.

Далее в Майами Русе сразится с Магдаленой Френх (Польша, 29).