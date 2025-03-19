Турнир WTA-1000 в Майами: результаты игрового дня с 18 на 19 марта

В ночь с 18 на 19 марта в американском Майами прошёл первый игровой день хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами поединков первого круга соревнований. Победители в парах выделены курсивом.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Майами (США). Первый круг. Результаты матчей 18 марта:

Виктория Томова (Болгария) — Кэти Макнелли (США) — 6:3, 2:6, 6:3;

(Болгария) — Кэти Макнелли (США) — 6:3, 2:6, 6:3; Юань Юэ (Китай) — Катержина Синякова (Чехия) — 2:6, 6:2, 6:7;

(Чехия) — 2:6, 6:2, 6:7; Варвара Грачёва (Франция) — Алисия Паркс (США) — 6:3, 3:7, 6:3;

(Франция) — Алисия Паркс (США) — 6:3, 3:7, 6:3; Анастасия Павлюченкова (Россия) — Магда Линетт (Польша) — 6:7, 2:6;

Джессика Бузас Манейро (Испания) — Лючия Бронцетти (Италия) — 4:6, 3:6;

(Италия) — 4:6, 3:6; Сорана Кырстя (Румыния) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — 6:3, 7:6;

(Румыния) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — 6:3, 7:6; Наоми Осака (Япония) — Юлия Стародубцева (Украина) — 3:6, 6:4, 6:3;

(Япония) — Юлия Стародубцева (Украина) — 3:6, 6:4, 6:3; Лукреция Стефанини (Италия) — Ребекка Шрамкова (Словакия) — 6:3, 1:6, 3:6;

(Словакия) — 6:3, 1:6, 3:6; Клэр Лю (США) — Линда Фрухвиртова (Чехия) — 5:7, 6:4, 3:6;

(Чехия) — 5:7, 6:4, 3:6; Лорен Дэвис (США) — Аои Ито (Япония) — 6:4, 3:6, 6:4;

(США) — Аои Ито (Япония) — 6:4, 3:6, 6:4; Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Полина Кудерметова (Россия) — 6:1, 6:7, 6:2;

Петра Квитова (Чехия) — Софья Кенин (США) — 4:6, 5:7;

(США) — 4:6, 5:7; Ребека Масарова (Швейцария) — Гретье Миннен (Бельгия) — 6:7, 6:4, 7:5;

(Швейцария) — Гретье Миннен (Бельгия) — 6:7, 6:4, 7:5; Ольга Данилович (Сербия) — Хейли Баптист (США) — 3:6, 7:6, 1:6;

(США) — 3:6, 7:6, 1:6; Рената Сарасуа (Мексика) — Эшлин Крюгер (США) — 3:6, 2:6;

(США) — 3:6, 2:6; Тэйлор Таунсенд (США) — Энн Ли (США) — 3:6, 6:4, 6:2.

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующей чемпионкой соревнований является американка Даниэль Коллинз. В прошлогоднем финале она обыграла Елену Рыбакину из Казахстана.

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