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Турнир WTA-1000 в Майами: расписание игрового дня 19 марта

Турнир WTA-1000 в Майами: расписание игрового дня 19 марта
Анастасия Потапова
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Сегодня, 19 марта, состоится второй игровой день на хардовом турнире категории WTA-1000 в Майами (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных поединков.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Майами (США). Первый круг. Расписание матчей 19 и 20 марта (время московское)

19 марта:

  • 18:00. Камилла Рахимова (Россия) Анна Блинкова (Россия);
  • 18:00. Вероника Кудерметова (Россия) — Ван Синьюй (Китай);
  • 18:00. Анастасия Потапова (Россия) — Кимберли Биррелл (Австралия);
  • 19:30. Саяка Исии (Япония, WC) — Эмма Радукану (Великобритания);
  • 19:30. Эрика Андреева (Россия, WC) — Элина Аванесян (Армения);
  • 19:30. Айла Томлянович (Австралия, WC) — Бернарда Пера (США, Q);
  • 21:00. Кэти Бултер (Великобритания) — Питон Стирнс (США);
  • 22:30. Даяна Ястремская (Украина) — Белинда Бенчич (Швейцария).

20 марта:

  • 2:00. Ангелина Калинина (Украина) — Виктория Азаренко (Беларусь).

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующей чемпионкой соревнований является американка Даниэль Коллинз. В прошлогоднем финале она обыграла Елену Рыбакину из Казахстана.

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