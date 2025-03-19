Турнир WTA-1000 в Майами: расписание игрового дня 19 марта

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 19 марта, состоится второй игровой день на хардовом турнире категории WTA-1000 в Майами (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных поединков.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Майами (США). Первый круг. Расписание матчей 19 и 20 марта (время московское)

19 марта:

18:00. Камилла Рахимова (Россия) — Анна Блинкова (Россия) ;

— ; 18:00. Вероника Кудерметова (Россия) — Ван Синьюй (Китай);

— Ван Синьюй (Китай); 18:00. Анастасия Потапова (Россия) — Кимберли Биррелл (Австралия);

— Кимберли Биррелл (Австралия); 19:30. Саяка Исии (Япония, WC) — Эмма Радукану (Великобритания);

19:30. Эрика Андреева (Россия, WC) — Элина Аванесян (Армения);

— Элина Аванесян (Армения); 19:30. Айла Томлянович (Австралия, WC) — Бернарда Пера (США, Q);

21:00. Кэти Бултер (Великобритания) — Питон Стирнс (США);

22:30. Даяна Ястремская (Украина) — Белинда Бенчич (Швейцария).

20 марта:

2:00. Ангелина Калинина (Украина) — Виктория Азаренко (Беларусь).

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующей чемпионкой соревнований является американка Даниэль Коллинз. В прошлогоднем финале она обыграла Елену Рыбакину из Казахстана.