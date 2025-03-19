Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев объяснил, почему Майами — самый любимый для него город в США

Александр Зверев объяснил, почему Майами — самый любимый для него город в США
Александр Зверев
Аудио-версия:
Комментарии

Немецкий теннисист вторая ракетка мира Александр Зверев в положительном тоне высказался о проведении турнира в Майами и объяснил его преимущество над соревнованиями в Индиан-Уэллсе.

«Майами — мой любимый город в Соединённых Штатах. Здесь находится моя любимая спортивная команда «Майами Хит» (баскетбольный клуб). Нравится проводить здесь время.

Возможно, условия для меня лучше, чем в Индиан-Уэллсе. Корты здесь намного быстрее, больше влажности. Мяч задерживается в воздухе, может быть, немногим больше, нежели в пустыне, но посмотрим.

В последние несколько недель я играл не лучшим образом. Хорошо начал сезон в Австралии и вот уже несколько недель нахожусь не в своей тарелке, но надеюсь, что смогу всё изменить и вернуться к хорошему теннису», — сказал спортсмен на пресс-конференции.

Материалы по теме
Топ-5 сеяных отравились и вылетели с Акапулько. Зверев устроил демарш в стиле Медведева
Топ-5 сеяных отравились и вылетели с Акапулько. Зверев устроил демарш в стиле Медведева
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android