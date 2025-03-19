Александр Зверев объяснил, почему Майами — самый любимый для него город в США

Немецкий теннисист вторая ракетка мира Александр Зверев в положительном тоне высказался о проведении турнира в Майами и объяснил его преимущество над соревнованиями в Индиан-Уэллсе.

«Майами — мой любимый город в Соединённых Штатах. Здесь находится моя любимая спортивная команда «Майами Хит» (баскетбольный клуб). Нравится проводить здесь время.

Возможно, условия для меня лучше, чем в Индиан-Уэллсе. Корты здесь намного быстрее, больше влажности. Мяч задерживается в воздухе, может быть, немногим больше, нежели в пустыне, но посмотрим.

В последние несколько недель я играл не лучшим образом. Хорошо начал сезон в Австралии и вот уже несколько недель нахожусь не в своей тарелке, но надеюсь, что смогу всё изменить и вернуться к хорошему теннису», — сказал спортсмен на пресс-конференции.