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Мирра Андреева назвала теннисистку, которая помогала ей в туре, когда она была моложе

Мирра Андреева назвала теннисистку, которая помогала ей в туре, когда она была моложе
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Шестая ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева ответила на вопрос об игроках, которые помогали ей в туре, когда она была моложе.

– Я могу назвать одну теннисистку. Это был мой самый первый турнир в Мадриде в 2023 году… прорывный для меня. Я вышла в четвёртый круг и получила сообщение от Бьянки Андрееску. Кажется, она была единственной теннисисткой, которая мне написала. Она сказала, что, если мне когда-нибудь понадобится совет или поддержка, я всегда могу рассчитывать на неё, написать или позвонить. Это было очень мило с её стороны. Она также написала мне после моей победы на прошлом турнире и сказала столько приятных слов, — сказала Андреева-младшая на пресс-конференции.

Напомним, на прошлой неделе Мирра Андреева стала победительницей турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Для юной россиянки этот титул стал вторым подряд. Ранее она выиграла турнир WTA-1000 в Дубае.

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