Александр Зверев: Дрейпер заслужил победу на «Мастерсе»
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Немецкий теннисист вторая ракетка мира Александр Зверев прокомментировал итоги турнира в Индиан-Уэллсе, где главный титул достался британцу Джеку Дрейперу. В финале тот обыграл датчанина Хольгера Руне со счётом 6:2, 6:2.
«Он хорошо играет с конца прошлого года. Совершенствуется и стал гораздо более последовательным, особенно на форхэнде, который всегда у него был нестабильным. Он определённо хороший игрок. Индиан-Уэллс — это турнир, который многим даётся с трудом, а остальным, наоборот, нравится. К сожалению, мне всегда было тяжело. Он заслужил стать чемпионом «Мастерса». Он также заслуживает попадания в топ-10.
Также рад за Хольгера, которому пришлось нелегко в последние 18 месяцев», — сказал спортсмен на пресс-конференции.
Индиан-Уэллс (м). Финал
17 марта 2025, понедельник. 00:10 МСК
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
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Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
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