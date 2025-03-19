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Осака заявила, что находится в лучшей физической форме со времени беременности

Осака заявила, что находится в лучшей физической форме со времени беременности
Наоми Осака
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Японская теннисистка Наоми Осака рассказала, что вернулась к тем кондициям, в которых была до беременности. Японка выиграла в первом круге турнира в Майами у украинки Юлии Стародубцевой со счётом 3:6, 6:4, 6:3. В июле 2023 года она родила ребёнка.

«Когда я нахожусь на максимальном уровне концентрации, полностью забываю о том, что происходит в матче. Я будто в пузыре. Тренер сказал мне, что я спасла матч, уступая 2:5 во втором сете, а я и понятия не имела об этом. Вот так я стараюсь бороться за каждое очко, будто оно самое важное в матче.

Больше всего я горжусь своими передвижениями на корте и энергией, которую я продемонстрировала во время матча. Давно не могла выполнить такие мощные бэкхенды. Думаю, я достигла такого уровня физической подготовки, какой не было со времён беременности. Теперь мне нужно справиться с нервами.

Я так сильно хочу играть хорошо и делать это против великих игроков, что скопление нервов во время некоторых матчей может травмировать. Именно подобное произошло в этом году с моим животом. Нужно быть терпеливой и понять, что восстановление после беременности стоило мне многого», — сказал Осака на пресс-конференции.

Майами (ж). 1-й круг
18 марта 2025, вторник. 20:45 МСК
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		4 3
         
Юлия Стародубцева
Украина
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева
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