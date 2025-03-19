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«Это знаменательный день в истории тенниса». Кирьос — об иске PTPA к ATP, WTA, ITF и ITIA

«Это знаменательный день в истории тенниса». Кирьос — об иске PTPA к ATP, WTA, ITF и ITIA
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Финалист Уимблдона 2022 года и чемпион семи турниров ATP австралиец Ник Кирьос прокомментировал иск Ассоциации профессиональных теннисистов (PTPA) в суды разных стран к международным теннисным организациям.

«Для меня это знаменательный день в истории этого вида спорта. Всё должно измениться, и я вкладываю в это много сил. Всем известно, что многие игроки недовольны сегодняшним менеджментом ATP. Есть вещи, которых не должно быть, когда мы говорим о спорте высокого уровня, я имею в виду, например, смену мяча на каждом турнире. Тот факт, что PTPA инициирует эту процедуру, неизбежен, потому что мы ожидали такого рода действий», — сказал Кирьос в эфире Sky Sport.

PTPA, основанная в 2020 году при активном участии Новака Джоковича, обвинило Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP), Женскую теннисную ассоциацию (WTA), Международную теннисную федерацию (ITF) и Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) в злоупотреблениях и вопиющем пренебрежении к благополучию игроков. В качестве истцов выступили такие известные теннисисты, как Ник Кирьос, Райлли Опелка, Варвара Грачёва и Сорана Кырстя.

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Новости. Теннис
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