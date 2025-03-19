Наоми Осака: мне стыдно, если я вижу, как играю в теннис

Японская теннисистка Наоми Осака рассказала, пересматривает ли свои матчи. Журналисты задали ей этот вопрос в контексте игры с Игой Швёнтек во втором круге Открытого чемпионата Франции — 2024, где японка в напряжённой борьбе уступила со счётом 6:7 (1:7), 6:1, 5:7.

«Я никогда не смотрю свои матчи по телевизору. Мне стыдно, если я вижу, как играю в теннис.

Тот матч (с Игой Швёнтек) стал для меня ключевым. Он придал мне уверенности и показал, что я могу хорошо играть на грунте. В трудные моменты я вспоминаю моменты той игры и говорю себе, что скоро смогу вернуться на такой же уровень», — сказала Осака на пресс-конференции.