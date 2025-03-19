Чесноков: после победы у Андреевой может наступить спад, в первую очередь, эмоциональный

Советский и российский теннисист, заслуженный мастер спорта России Андрей Чесноков высказал мнение, что после титула в Индиан-Уэллсе у Мирры Андреевой могут ухудшиться результаты.

«После победы на таких турнирах нелегко сразу переключиться на следующий. Вполне может быть, что у Мирры может наступить спад, в первую очередь, эмоциональный. Посмотрим, насколько она будет готова сыграть в Майами. Последние турниры она провела великолепно, но ей всего 17 лет, такой уровень трудно держать всё время», — сказал Чесноков в интервью ТАСС.

После успеха в Индиан-Уэллсе Андреева-младшая поднялась на шестое место в мировом рейтинге. Мирра также стала всего третьей в истории теннисисткой, которая до своего 18-летия смогла обыграть на одном турнире первую и вторую ракетку мира. Ранее это смогли сделать Штеффи Граф и Серена Уильямс.