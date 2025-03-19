«Мастерс» в Майами: расписание игрового дня с 19 на 20 марта

В ночь с 19 на 20 марта пройдут первые матчи хардового турнира серии «Мастерс» в Майами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных встреч первого круга соревнований в США.

Теннис. «Мастерс» в Майами (США). 1/64 финала (время московское):

19 марта:

18:00. Александр Бублик (Казахстан) — Себастьян Баэс (Аргентина);

18:00. Александар Вукич (Австралия) — Давид Гоффен (Бельгия);

20:30. Гаэль Монфис (Франция) — Фабиан Марожан (Венгрия);

22:00. Маккензи Макдональд (CША) — Ник Кирьос (Австралия);

22:30. Александр Ковачевич (CША) — Миомир Кецманович (Сербия).

20 марта.

00:00. Артур Риндеркнеш (Франция) — Хауме Мунар (Испания).