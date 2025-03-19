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Тони Надаль предложил уменьшить размеры ракеток в большом теннисе

Тони Надаль предложил уменьшить размеры ракеток в большом теннисе
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Тони Надаль, дядя 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», экс первой ракетки мира Рафаэля Надаля, выступил с предложением изменить размеры ракеток в теннисе.

«В теннисе размер сетки неизменен, в то время как средний рост игроков увеличился с 1,75 м в моё время до 1,90 м в нынешнее. Значение сетки теряет актуальность всё больше и больше. Я предлагаю уменьшить размер ракеток, потому что изменилась сама природа игры», — приводит слова Тони Надаля Le Monde.

Стандартный размер сетки для большого тенниса составляет 1,07х12,8 м. Общий размер ракетки измеряется от основания ручки до конца головки. Обычно для взрослых он составляет от 27 до 29 дюймов (68,5–73,7 см).

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