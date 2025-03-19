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Жасмин Паолини раскрыла цель, которую поставила перед собой на турнире в Майами

Жасмин Паолини раскрыла цель, которую поставила перед собой на турнире в Майами
Жасмин Паолини
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Итальянская теннисистка седьмая ракетка мира Жасмин Паолини поделилась ожиданиями от предстоящего турнира WTA-1000 в американском Майами.

«Майами — турнир, отличающийся от других по покрытию и погоде. И это тяжело, но я надеюсь сыграть здорово. Цель — быть в хорошей физической форме, ведь в Дубае я получила травму, которая, как мне показалось, была серьёзной. Сейчас я чувствую себя хорошо», — приводит слова Паолини Sky Sport Italia.

Паолини начнёт выступления в Майами со второго круга, где встретится со словацкой теннисисткой 37-й ракеткой мира Ребеккой Шрамковой. Ранее в первом круге турнира Шрамкова обыграла квалифаера из Италии Лукрецию Стефании.

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