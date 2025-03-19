«Без Синнера могут случиться сюрпризы». Сонего — о «Мастерсе» в Майами

38-я ракетка мира из Италии Лоренцо Сонего высказался о предстоящем «Мастерсе» в Майами, в котором не примет участия первая ракетка мира Янник Синнер. Он отметил, что без лидера тура на турнире могут случиться неожиданности.

«Даже без Синнера есть много игроков высокого уровня. Алькарас уже здесь побеждал, Зверев всегда очень сложный соперник. Затем идут американцы, которые играют дома и очень сильны. Без Янника могут случиться сюрпризы», — приводит слова Сонего Sky Sport Italia.

Завтра, 20 марта, Лоренцо Сонего в первом круге хардового турнира в Майами сыграет с аргентинским теннисистом 62-й ракеткой мира Мариано Навоной.