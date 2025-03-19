Арина Соболенко рассказала, сможет ли Мирра Андреева стать первой ракеткой мира

Белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко высказалась о шансах 17-летней Мирры Андреевой завоевать титул «Большого шлема» и возглавить мировой рейтинг.

«Она определённо улучшила свою игру, как это показывает результат. Она хорошо двигается по корту, хорошо подаёт. У неё есть касание, и она очень повзрослела, быстро добилась результата, а ведь Мирра ещё молода.

Я не могу предсказать, когда она станет победительницей турниров «Большого шлема» или первой ракеткой мира, но она определённо ею станет», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Ранее в финале турнира в Индиан-Уэллсе Мирра Андреева обыграла Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:3, 6:4.