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Соболенко заявила о желании взять реванш у Мирры Андреевой за поражение в Индиан-Уэллсе

Соболенко заявила о желании взять реванш у Мирры Андреевой за поражение в Индиан-Уэллсе
Арина Соболенко
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Белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко высказалась о желании вновь встретиться с 17-летней Миррой Андреевой. Белоруска хочет взять реванш у соперницы, которая её обыграла ранее в финале турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 2:6, 6:3, 6:4.

«Я играю с ней с 15, 16 или 17 лет (возраст Мирры Андреевой), но уже с нетерпением жду нашего следующего матча и хочу взять реванш. Честно говоря, её успех впечатляет. И да, она определённо может стать великим игроком», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Индиан-Уэллс (ж). Финал
16 марта 2025, воскресенье. 21:15 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
2 		6 6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Андреева-младшая и Соболенко возьмут старт на турнире в Майами со второго круга. Соперницей Арины стала 65-я ракетка мира из Болгарии Виктория Ломова, а визави Мирры определится в противостоянии между россиянкой Вероникой Кудерметовой и китаянкой Ван Синьюй.

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