Соболенко дала совет молодым игрокам, которые хотят перейти на профессиональный уровень

Белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко поделилась мнением насчёт того, как перейти на профессиональный уровень начинающим игрокам. Она отметила, что в этот момент важно справиться со стрессом.

«Все мы разные, и каждый проходит через разные трудности. Если вы хотите, чтобы переход в профессионалы был наиболее плавным, вам нужно окружить себя действительно хорошей командой и правильными людьми, чтобы вокруг образовалась здоровая атмосфера. Тогда всё станет проще. Очень сложно добиться успеха в спорте, когда у тебя много стресса вне корта. В общем-то, это и есть главный фактор, из-за которого одни молодые игроки справляются легко, а другим приходится сложнее», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Ранее Соболенко уступила в финале турнира в Индиан-Уэллсе 17-летней россиянке Мирре Андреевой.

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