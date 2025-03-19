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Соболенко дала совет молодым игрокам, которые хотят перейти на профессиональный уровень

Соболенко дала совет молодым игрокам, которые хотят перейти на профессиональный уровень
Арина Соболенко
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Белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко поделилась мнением насчёт того, как перейти на профессиональный уровень начинающим игрокам. Она отметила, что в этот момент важно справиться со стрессом.

«Все мы разные, и каждый проходит через разные трудности. Если вы хотите, чтобы переход в профессионалы был наиболее плавным, вам нужно окружить себя действительно хорошей командой и правильными людьми, чтобы вокруг образовалась здоровая атмосфера. Тогда всё станет проще. Очень сложно добиться успеха в спорте, когда у тебя много стресса вне корта. В общем-то, это и есть главный фактор, из-за которого одни молодые игроки справляются легко, а другим приходится сложнее», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Ранее Соболенко уступила в финале турнира в Индиан-Уэллсе 17-летней россиянке Мирре Андреевой.

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