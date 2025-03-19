«Можем узнать, что происходит внутри тура». Мыскина — об иске PTPA к ATP, WTA, ITF и ITIА

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2004 в одиночном разряде и бывшая вторая ракетка мира россиянка Анастасия Мыскина прокомментировала иск Ассоциации профессиональных теннисистов (PTPA) в суды разных стран к международным теннисным организациям.

«Зачем это нужно Новаку Джоковичу? Очень приятно, что есть человек с таким именем, который борется за интересы игроков. Теннисисты любого уровня могут ощущать себя защищёнными и чувствовать поддержку. С другой стороны, мне кажется, что мы не слышали скандалов, связанных с занижением призовых, поэтому тут сложно копаться в деталях этой истории. Если Джокович и ряд топовых игроков выскажут свою позицию, то всё может получиться и тогда вообще мы узнаем, что происходит внутри тура», — сказала Мыскина в видео, опубликованном в телеграм-канале «Больше!».

PTPA, основанная в 2020 году при активном участии Новака Джоковича, обвинила Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP), Женскую теннисную ассоциацию (WTA), Международную теннисную федерацию (ITF) и Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) в злоупотреблениях и вопиющем пренебрежении к благополучию игроков. В качестве истцов выступили такие известные теннисисты, как Ник Кирьос, Райлли Опелка, Варвара Грачёва и Сорана Кырстя.