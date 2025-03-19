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«Мы вместе выросли». Эмма Радукану — о победе Джека Дрейпера в Индиан-Уэллсе

«Мы вместе выросли». Эмма Радукану — о победе Джека Дрейпера в Индиан-Уэллсе
Джек Дрейпер
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Чемпионка US Open — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала победу соотечественника Джека Дрейпера в финале турнира в Индиан-Уэллсе (США). Там британец обыграл датчанина Хольгера Руне со счётом 6:2, 6:2.

«Я так рада за него. Мы вместе выросли, и я знаю, сколько работы он проделал, как он этого заслуживает. Я просто очень счастлива и болею за него», — приводит слова Радукану Daily Mail со ссылкой на Sky Sports.

Индиан-Уэллс (м). Финал
17 марта 2025, понедельник. 00:10 МСК
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

Встреча Дрейпера и Руне продолжалась 1 час 9 минут. В её рамках Дрейпер 10 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету его соперника один эйс и две двойные ошибки.

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