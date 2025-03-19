«Мы вместе выросли». Эмма Радукану — о победе Джека Дрейпера в Индиан-Уэллсе

Чемпионка US Open — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала победу соотечественника Джека Дрейпера в финале турнира в Индиан-Уэллсе (США). Там британец обыграл датчанина Хольгера Руне со счётом 6:2, 6:2.

«Я так рада за него. Мы вместе выросли, и я знаю, сколько работы он проделал, как он этого заслуживает. Я просто очень счастлива и болею за него», — приводит слова Радукану Daily Mail со ссылкой на Sky Sports.

Встреча Дрейпера и Руне продолжалась 1 час 9 минут. В её рамках Дрейпер 10 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету его соперника один эйс и две двойные ошибки.