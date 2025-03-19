Чжэн Циньвэнь стала амбассадором фирмы по производству наушников Beats Electronics

Олимпийская чемпионка Игр-2024 в Париже в одиночном разряде, седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь заключила контракт с американской компанией Beats Electronics. Она стала глобальным амбассадором фирмы по производству наушников и динамиков.

«Мне давно нравятся Powerbeats Pro, так что я очень рада работать с Beats», – приводит слова Циньвэнь официальный аккаунт фирмы в соцсетях.

Отметим, что Beats также сотрудничает с бывшей теннисисткой 23-кратной победительницей турниров «Большого шлема» американкой Сереной Уильямс и ещё одним представителем США 17-й ракеткой мира Фрэнсисом Тиафо.