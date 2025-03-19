Карен Хачанов стал амбассадором швейцарской марки часов Cvstos

Российский теннисист 23-я ракетка мира Карен Хачанов стал глобальным амбассадором марки часов Cvstos. Он заключил контракт со швейцарским брендом.

Фото: Cvstos

В скором времени будет представлена эксклюзивная модель, над которой вместе с владельцем марки работал сам Карен Хачанов. Ранее российский теннисист на протяжении многих лет рекламировал бренды Nike, Wilson, Rolex, Royaltiz, Lavazza, Giorgio Armani, Cadillac, Mercedes-Benz, Head, Банк ВТБ.

В данный момент Хачанов находится в Майами, где примет участие в хардовом «Мастерсе». Он начнёт турнир со второго круга, в котором встретится с победителем матча Маккензи Макдональд (CША) — Ник Кирьос (Австралия).