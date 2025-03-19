WTA назвала судебный иск со стороны PTPA ошибочным и достойным сожаления

Женская теннисная ассоциация (WTA) отреагировала на тот факт, что Ассоциация профессиональных теннисистов (PTPA), в 2020 году основанная, в частности, 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем, подала иски в суды разных стран, обвиняя ATP, WTA, ITF и ITIA в различного рода злоупотреблениях.

«Действия PTPA достойны сожаления и ошибочны, мы будем решительно отстаивать свою позицию в установленном порядке.

WTA — это некоммерческая организация, которая существует для развития женского тенниса от имени игроков, турниров и болельщиков. Игроки WTA как равноправные члены наряду с турнирами имеют существенный и влиятельный голос в управлении WTA. Каждое решение, принимаемое на уровне Совета WTA, учитывает мнение игроков через избранных ими представителей Совета, а спортсмены получают значительное финансовое вознаграждение и другие преимущества от участия в WTA.

Именно эта модель управления, поддерживаемая поколениями спортсменов, позволила WTA добиться значительного прогресса в интересах наших игроков. Среди многих примеров можно привести то, что в последние годы мы взяли на себя обязательство увеличить вознаграждение игроков на $ 400 млн, наметили путь к достижению равенства в оплате труда на наших главных соревнованиях WTA, обеспечили новые инвестиции для долгосрочного роста спорта и запустили первые в истории женского спорта комплексные пособия по беременности и родам для независимых, самостоятельно работающих спортсменок.

WTA полностью привержена делу дальнейшего развития и совершенствования структуры и деятельности профессионального женского тенниса, как всегда внимательно прислушиваясь к мнению наших игроков. Оспаривание этого необоснованного судебного дела отвлечёт время, внимание и ресурсы от нашей основной миссии в ущерб нашим игрокам и спорту в целом», — говорится в заявлении организации.