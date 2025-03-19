Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тейлор Фриц назвал различия кортов на «Мастерсе» в Майами и Индиан-Уэллсе

Тейлор Фриц назвал различия кортов на «Мастерсе» в Майами и Индиан-Уэллсе
Аудио-версия:
Комментарии

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц назвал различия кортов на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе и в Майами.

«Этот турнир [в Майами] всегда интересен, потому что вы всегда можете быть уверены, что центральный корт будет отличаться от других кортов, он никогда не бывает одинаковым. Это быстрый корт, но ночью и из-за влажности он может стать медленнее, но это не то место, где очень много отскоков, наоборот, их гораздо меньше, и корт быстрее, чем в Индиан-Уэллсе», — приводит слова Фрица Punto de Break.

Напомним, на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Тейлор Фриц дошёл до четвёртого круга, где уступил британскому теннисисту Джеку Дрейперу счётом 5:7, 4:6.

В Майами американец во втором круге встретится с победителем матча Лоренцо Сонего (Италия) — Мариано Навоне (Аргентина).

Календарь турнира в Майами
Сетка турнира в Майами
Материалы по теме
Фото
Карен Хачанов стал амбассадором швейцарской марки часов Cvstos
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android