Тейлор Фриц назвал различия кортов на «Мастерсе» в Майами и Индиан-Уэллсе

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц назвал различия кортов на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе и в Майами.

«Этот турнир [в Майами] всегда интересен, потому что вы всегда можете быть уверены, что центральный корт будет отличаться от других кортов, он никогда не бывает одинаковым. Это быстрый корт, но ночью и из-за влажности он может стать медленнее, но это не то место, где очень много отскоков, наоборот, их гораздо меньше, и корт быстрее, чем в Индиан-Уэллсе», — приводит слова Фрица Punto de Break.

Напомним, на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Тейлор Фриц дошёл до четвёртого круга, где уступил британскому теннисисту Джеку Дрейперу счётом 5:7, 4:6.

В Майами американец во втором круге встретится с победителем матча Лоренцо Сонего (Италия) — Мариано Навоне (Аргентина).