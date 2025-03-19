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«Популярен благодаря хайпу стиля Old Money». Пивоварова — об интересе россиян к теннису

«Популярен благодаря хайпу стиля Old Money». Пивоварова — об интересе россиян к теннису
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Российская теннисистка и бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова заявила, что популярность тенниса среди российской молодёжи возросла благодаря популярному стилю Old Money.

«Сейчас теннис популярен среди молодёжи, среди любителей благодаря прошлогоднему хайпу стиля Old Money. Девочки начали организовывать фотосессии, делать вид, что они играют в теннис, и таким образом они раскрутили его. Плюс открылся дворец тенниса в «Лужниках», который стал очень модным. Там практически невозможно найти время для игры. А ещё набрал свою популярность падел-теннис», — приводит слова Пивоваровой «Страсти».

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