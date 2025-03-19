«Цель — развитие тенниса в России». Пивоварова — о деятельности после завершения карьеры

Российская теннисистка и бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова рассказала, чем занимается после завершения карьеры и приносит ли ей это больший доход, чем теннис.

«Теннис присутствует в новом формате, я сейчас ведущий эксперт в этой области. Наши партнёры купили права на все мужские турниры ATP и челленджеры. Мы сейчас транслируем все турниры. Их можно посмотреть с теннисными комментаторами. У нас есть студии, в которых мы следим за матчами и обсуждаем их. Этим занимаюсь я, Елена Веснина, Дмитрий Турсунов, Николай Давыденко и Наталья Вихлянцева. Это очень классный проект, и я невероятно рада, что теннис остался в моей жизни в таком формате.

Для меня всегда важна цель проекта, чтобы это был не только финансовый интерес. У нас глобальная цель — это развитие тенниса в России, и мы делаем огромный вклад для того, чтобы теннис оставался у нас в стране и был доступен. Наш проект несёт очень большую миссию. Что касается заработка, конечно, я сейчас зарабатываю больше, чем во время карьеры, но нужно сказать, что и обязанностей у меня много. У меня три проекта, занимаюсь спортивным менеджментом спортсменов, а также у нас организация мероприятий. В том числе занимаюсь продвижением своего личного бренда, выстраиванием карьерного трека — это тоже занимает много времени. Также принимаю участие в развитии падел-тенниса, выступаю на медиатурнирах и тренируюсь», — приводит слова Пивоваровой «Страсти».