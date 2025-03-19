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Пивоварова: теннис дорогой вид спорта, сейчас мало возможностей для бюджетных тренировок

Пивоварова: теннис дорогой вид спорта, сейчас мало возможностей для бюджетных тренировок
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Российская теннисистка и бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова рассказала, насколько теннис дорогой вид спорта и какова роль спонсоров в карьере игроков.

«Теннис очень дорогой вид спорта, сейчас мало возможностей для того, чтобы бюджетно тренироваться. В любом случае, чтобы дорасти до юниорского тенниса, где тебе могут помогать школы, академии, федерации, нужно уже иметь уровень, показывать результат. Конечно, дойти до этого уровня может себе позволить финансово не каждый. Вначале нужно оплачивать групповые занятия, потому что это не так затратно на первый период. Далее добавляются индивидуальные занятия, зарплата тренера, аренда корта. Вот здесь мы выходим на крупные суммы. Аренда корта минимум от $ 1,5 до 4 тыс., плюс зарплата тренера от $ 4000, поездки на турниры, билеты, проживание, экипировка, ракетки, кроссовки. Всё это стоит сейчас недёшево и, конечно, очень дорого выходит. В моё время, когда я тренировалась, можно было уложиться по юниорам в $ 40-50 тыс. в месяц. Но тогда не было таких цен на перелёты, и затем сумма расходов доходила до 100-120 тысяч в год», — приводит слова Пивоваровой «Страсти».

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