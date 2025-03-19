«Похоже, ей не хватает уверенности в себе». Навратилова — об эмоциональных срывах Швёнтек

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова дала совет второй ракетке мира польской теннисистке Иге Швёнтек на фоне её эмоциональных срывов на корте в последнее время.

«Она выражала недовольство, особенно по отношению к своей команде. Даже если мы не знаем, что именно было сказано, ей придётся лучше управлять своими эмоциями, поскольку временами она бывает очень взволнованной. Похоже, ей не хватает уверенности в себе, что может привести к разочарованию, когда всё идёт не по её сценарию. Её игра всегда на высоте, но ей необходимо сохранять позитивный настрой. Но не стоит забывать, что она была самым успешным игроком за последние годы», — приводит слова Навратиловой We Love Tennis.

Напомним, Ига Швёнтек объяснила вызывающее, нетипичное для себя поведение на корте стрессом из-за позиции в рейтинге. Также Ига довольно неоднозначно прокомментировала эпизод, в котором чуть не ударила мячом болбоя в проигранном полуфинале Индиан-Уэллса.