«Первая крупная покупка была BMW». Пивоварова — о больших тратах во время карьеры

Российская теннисистка и бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова рассказала, какие самые крупные покупки совершила за время карьеры.

«Во время карьеры моя первая крупная покупка была BMW Mini Cooper, машина, которую я приобрела в Германии. Там сложно было арендовать автомобиль, не было коробок-автомат, только ручные, и мне пришлось купить машину. Очень её любила. Это была классная покупка. Затем купила квартиру в Москве, и в дальнейшем уже зарабатывала после карьеры другими способами — за счёт бизнеса и вложений. Я думаю, что это самые крупные покупки. Что касается призовых, то мне сложно посчитать, потому что у меня были спонсорские и призовые деньги. Также зарабатываешь на бонусах от спонсоров. Когда ты достигаешь определённой позиции в рейтинге или выигрываешь определённые турниры, ты получаешь бонусы от спонсоров. И практически 70% моих доходов уходило на то, что я покрывала лечение бесконечных травм, потому что это всё очень дорого стоит — физиопроцедуры, врачи, диагностика.

В это время ты не получаешь никаких гонораров, призовых, когда не играешь. И получается, у тебя не идёт заработок и большие траты. Поэтому основную часть своих призовых я потратила на лечение, восстановление после травм», — приводит слова Пивоваровой «Страсти».