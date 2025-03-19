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Александр Бублик обыграл Баэса в первом круге «Мастерса» в Майами

Александр Бублик обыграл Баэса в первом круге «Мастерса» в Майами
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Представитель Казахстана Александр Бублик в первом круге «Мастерса» в Майами (США) обыграл аргентинского теннисиста Себастьяна Баэса. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Майами (м). 1-й круг
19 марта 2025, среда. 18:10 МСК
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Себастьян Баэс
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс

Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. За это время казахстанский теннисист сделал восемь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Себастьяна Баэса ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

«Мастерс» в Майами пройдёт с 18 по 30 марта 2025 года. Во втором круге турнира Александр Бублик сыграет против американца Томми Пола.

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