Анастасия Пивоварова назвала страну, в которой был турнир с самыми невыносимыми условиями

Российская теннисистка и бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова назвала страну, в которой были самые невыносимые условия для игры.

«Самое ужасное, это был турнир в Чили, когда мы приехали на корты и проживание было на территории теннисного центра. Там стояли бунгало, которые рассчитаны на четыре-шесть человек. Приходилось ютиться в малюсенькой комнате. Там невозможно было пройти, стояли двухъярусные кровати, а на улице стояла жара под 40 градусов. Кондиционеры отсутствовали. Когда я увидела такие условия, поняла, что точно не хочу здесь жить, и начала искать хаузинг поближе к кортам, чтобы можно было разместиться где-то в семье, платить за отдельную комнату. Но в итоге нашли мини-бутик-отель, где хотя бы был душ с туалетом и отдельная комната ото всех игроков с кондиционером. Это, наверное, самый худший вариант был для меня, жить с другими игроками и в не лучших условиях», — приводит слова Пивоваровой «Страсти».