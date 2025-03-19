Вероника Кудерметова вышла во 2-й круг турнира в Майами, где встретится с Миррой Андреевой
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52-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Майами (США). В первом круге она обыграла Ван Синьюй из Китая со счётом 6:2, 7:6 (7:5).
Майами (ж). 1-й круг
19 марта 2025, среда. 18:10 МСК
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 5
Ван Синьюй
В. Синьюй
Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. В её рамках Кудерметова семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Синьюй ни одного эйса, одна двойная ошибка и один заработанный брейк-пойнт.
Во втором круге Кудерметова встретится с соотечественницей Миррой Андреевой.
Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующей чемпионкой соревнований является американка Даниэль Коллинз.
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