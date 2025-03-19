Вероника Кудерметова вышла во 2-й круг турнира в Майами, где встретится с Миррой Андреевой

52-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Майами (США). В первом круге она обыграла Ван Синьюй из Китая со счётом 6:2, 7:6 (7:5).

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. В её рамках Кудерметова семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Синьюй ни одного эйса, одна двойная ошибка и один заработанный брейк-пойнт.

Во втором круге Кудерметова встретится с соотечественницей Миррой Андреевой.

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующей чемпионкой соревнований является американка Даниэль Коллинз.