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Вероника Кудерметова вышла во 2-й круг турнира в Майами, где встретится с Миррой Андреевой

Вероника Кудерметова вышла во 2-й круг турнира в Майами, где встретится с Миррой Андреевой
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52-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Майами (США). В первом круге она обыграла Ван Синьюй из Китая со счётом 6:2, 7:6 (7:5).

Майами (ж). 1-й круг
19 марта 2025, среда. 18:10 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
2 		6 5
         
Ван Синьюй
Китай
Ван Синьюй
В. Синьюй

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. В её рамках Кудерметова семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Синьюй ни одного эйса, одна двойная ошибка и один заработанный брейк-пойнт.

Во втором круге Кудерметова встретится с соотечественницей Миррой Андреевой.

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующей чемпионкой соревнований является американка Даниэль Коллинз.

Календарь турнира в Майами
Сетка турнира в Майами
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