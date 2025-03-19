Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Блинкова обыграла Камиллу Рахимову в первом круге турнира в Майами

Анна Блинкова обыграла Камиллу Рахимову в первом круге турнира в Майами
Комментарии

Российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В первом круге она обыграла соотечественницу Камиллу Рахимову со счётом 4:6, 6:3, 6:2.

Майами (ж). 1-й круг
19 марта 2025, среда. 18:05 МСК
Камилла Рахимова
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 2
4 		6 6
         
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты. В её рамках Блинкова шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Рахимовой три эйса, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 13 заработанных.

Далее Блинкова встретится ещё с одной россиянкой Дианой Шнайдер.

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующей чемпионкой соревнований является американка Даниэль Коллинз.

Календарь турнира в Майами
Сетка турнира в Майами
Материалы по теме
Вероника Кудерметова вышла во 2-й круг турнира в Майами, где встретится с Миррой Андреевой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android