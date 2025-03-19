Анна Блинкова обыграла Камиллу Рахимову в первом круге турнира в Майами

Российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В первом круге она обыграла соотечественницу Камиллу Рахимову со счётом 4:6, 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты. В её рамках Блинкова шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Рахимовой три эйса, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 13 заработанных.

Далее Блинкова встретится ещё с одной россиянкой Дианой Шнайдер.

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующей чемпионкой соревнований является американка Даниэль Коллинз.