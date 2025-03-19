Анна Блинкова обыграла Камиллу Рахимову в первом круге турнира в Майами
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Российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В первом круге она обыграла соотечественницу Камиллу Рахимову со счётом 4:6, 6:3, 6:2.
Майами (ж). 1-й круг
19 марта 2025, среда. 18:05 МСК
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|3
|2
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|6
|6
Анна Блинкова
А. Блинкова
Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты. В её рамках Блинкова шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Рахимовой три эйса, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 13 заработанных.
Далее Блинкова встретится ещё с одной россиянкой Дианой Шнайдер.
Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующей чемпионкой соревнований является американка Даниэль Коллинз.
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