Эмма Радукану уверенно вышла во второй круг «тысячника» в Майами, где встретится с Наварро
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Чемпионка US Open — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В первом круге она обыграла японскую теннисистку Саяку Исии со счётом 6:2, 6:1.
Майами (ж). 1-й круг
19 марта 2025, среда. 19:10 МСК
Саяка Исии
С. Исии
Окончен
0 : 2
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Эмма Радукану
Э. Радукану
Встреча продолжалась 1 час 5 минут. В её рамках Радукану шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Исии ни одного эйса, одна двойная ошибка и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.
Далее Радукану встретится с американкой Эммой Наварро.
Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующей чемпионкой соревнований является американка Даниэль Коллинз.
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