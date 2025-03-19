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Эмма Радукану уверенно вышла во второй круг «тысячника» в Майами, где встретится с Наварро

Эмма Радукану уверенно вышла во второй круг «тысячника» в Майами, где встретится с Наварро
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Чемпионка US Open — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В первом круге она обыграла японскую теннисистку Саяку Исии со счётом 6:2, 6:1.

Майами (ж). 1-й круг
19 марта 2025, среда. 19:10 МСК
Саяка Исии
Япония
Саяка Исии
С. Исии
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1
6 		6
         
Эмма Радукану
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

Встреча продолжалась 1 час 5 минут. В её рамках Радукану шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Исии ни одного эйса, одна двойная ошибка и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.

Далее Радукану встретится с американкой Эммой Наварро.

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующей чемпионкой соревнований является американка Даниэль Коллинз.

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