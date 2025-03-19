Эмма Радукану уверенно вышла во второй круг «тысячника» в Майами, где встретится с Наварро

Чемпионка US Open — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В первом круге она обыграла японскую теннисистку Саяку Исии со счётом 6:2, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 5 минут. В её рамках Радукану шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Исии ни одного эйса, одна двойная ошибка и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.

Далее Радукану встретится с американкой Эммой Наварро.

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующей чемпионкой соревнований является американка Даниэль Коллинз.