Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева — о возможности выиграть Солнечный дубль: отдам все силы, как всегда

Мирра Андреева — о возможности выиграть Солнечный дубль: отдам все силы, как всегда
Аудио-версия:
Комментарии

Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась мнением о возможности выиграть Солнечный дубль — турниры категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) и Майами (США).

«Конечно, выиграть Солнечный дубль было бы для меня великолепным достижением. Я знаю, что очень немногие игроки смогли это сделать. Не знаю, смогу ли я это сделать, но отдам все силы, как всегда, и, если это произойдёт, я буду очень счастлива. У меня уже есть много причин для радости. У меня достаточно времени, чтобы это осуществить», — приводит слова Андреевой Punto de Break.

Ранее Андреева обыграла в финале турнира в Индиан-Уэллсе первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:4, 6:3. Турнир в Майами пройдёт с 18 по 30 марта 2025 года.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android