Мирра Андреева — о возможности выиграть Солнечный дубль: отдам все силы, как всегда

Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась мнением о возможности выиграть Солнечный дубль — турниры категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) и Майами (США).

«Конечно, выиграть Солнечный дубль было бы для меня великолепным достижением. Я знаю, что очень немногие игроки смогли это сделать. Не знаю, смогу ли я это сделать, но отдам все силы, как всегда, и, если это произойдёт, я буду очень счастлива. У меня уже есть много причин для радости. У меня достаточно времени, чтобы это осуществить», — приводит слова Андреевой Punto de Break.

Ранее Андреева обыграла в финале турнира в Индиан-Уэллсе первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:4, 6:3. Турнир в Майами пройдёт с 18 по 30 марта 2025 года.