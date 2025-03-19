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«Она из тех, с кем хочется поздороваться». Радукану — о будущем матче с Наварро в Майами

«Она из тех, с кем хочется поздороваться». Радукану — о будущем матче с Наварро в Майами
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Чемпионка US Open — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану высказалась о предстоящей встрече с 10-й ракеткой мира американкой Эммой Наварро во втором круге турнира WTA-1000 в Майами (США).

Майами (ж). 2-й круг
21 марта 2025, пятница. 18:00 МСК
Эмма Наварро
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Не начался
1 2 3
         
         
Эмма Радукану
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

«Это будет очень сложный матч. Думаю, что смогу просто выйти на корт, попытаться выразить себя и бороться за каждое очко. Она замечательный человек. Одна из тех, с кем хочется поздороваться», — сказала Радукану в интервью на корте.

В первом круге «тысячника» в Майами Радукану уверенно обыграла японскую теннисистку Саяку Исии со счётом 6:2, 6:1.

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующей чемпионкой соревнований является американка Даниэль Коллинз.

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