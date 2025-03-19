«Она из тех, с кем хочется поздороваться». Радукану — о будущем матче с Наварро в Майами
Поделиться
Чемпионка US Open — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану высказалась о предстоящей встрече с 10-й ракеткой мира американкой Эммой Наварро во втором круге турнира WTA-1000 в Майами (США).
Майами (ж). 2-й круг
21 марта 2025, пятница. 18:00 МСК
Эмма Наварро
Э. Наварро
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Эмма Радукану
Э. Радукану
«Это будет очень сложный матч. Думаю, что смогу просто выйти на корт, попытаться выразить себя и бороться за каждое очко. Она замечательный человек. Одна из тех, с кем хочется поздороваться», — сказала Радукану в интервью на корте.
В первом круге «тысячника» в Майами Радукану уверенно обыграла японскую теннисистку Саяку Исии со счётом 6:2, 6:1.
Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующей чемпионкой соревнований является американка Даниэль Коллинз.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 марта 2025
-
22:27
-
22:19
-
22:02
-
21:18
-
21:04
-
20:58
-
20:42
-
20:29
-
20:19
-
20:12
-
19:44
-
19:26
-
19:25
-
19:17
-
18:52
-
18:45
-
17:53
-
17:44
-
17:28
-
17:07
-
16:48
-
16:27
-
16:02
-
16:00
-
15:02
-
15:00
-
14:45
-
14:29
-
14:19
-
14:15
-
14:10
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
12:04