«Она из тех, с кем хочется поздороваться». Радукану — о будущем матче с Наварро в Майами

Чемпионка US Open — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану высказалась о предстоящей встрече с 10-й ракеткой мира американкой Эммой Наварро во втором круге турнира WTA-1000 в Майами (США).

«Это будет очень сложный матч. Думаю, что смогу просто выйти на корт, попытаться выразить себя и бороться за каждое очко. Она замечательный человек. Одна из тех, с кем хочется поздороваться», — сказала Радукану в интервью на корте.

В первом круге «тысячника» в Майами Радукану уверенно обыграла японскую теннисистку Саяку Исии со счётом 6:2, 6:1.

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующей чемпионкой соревнований является американка Даниэль Коллинз.