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«Люди разные перед камерой и за ней». Муте — о Бублике, который хотел с ним подраться

«Люди разные перед камерой и за ней». Муте — о Бублике, который хотел с ним подраться
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Французский теннисист Корентен Муте отреагировал на публикацию в социальных сетях, которая была посвящена инциденту на «челленджере» в Финиксе с Александром Бубликом из Казахстана.

«Люди разные перед камерой и за ней. Настоящие знают, что я не буду больше говорить об этом», — написал Муте в социальных сетях.

Напомним, после четвертьфинального матча «челленджера» в Финиксе Александр Бублик предложил Корентену Муте подраться.

Француз проигнорировал высказывания Александра. Ранее, во время матча французский теннисист сказал Бублику, что не готов к приёму его подачи. Представитель Казахстана заявил, что ему «плевать». Встреча завершилась со счётом 2:6, 7:6, 7:5 в пользу Бублика.

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