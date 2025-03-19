Эрика Андреева уступила Элине Аванесян в первом круге «тысячника» в Майами

95-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева не смогла выйти во второй круг турнира WTA-1000 в Майами (США). В первом круге она уступила 36-й ракетке мира из Армении Элине Аванесян со счётом 1:6, 7:6 (7:4), 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 18 минут. В её рамках Андреева ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Аванесян один эйс, ни одной двойной ошибки и 9 из 17 реализованный брейк-пойнтов.

Во втором круге соревнований Аванесян сыграет с пятой ракеткой мира американкой Мэдисон Киз.

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующей чемпионкой соревнований является американка Даниэль Коллинз.