Эрика Андреева уступила Элине Аванесян в первом круге «тысячника» в Майами
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95-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева не смогла выйти во второй круг турнира WTA-1000 в Майами (США). В первом круге она уступила 36-й ракетке мира из Армении Элине Аванесян со счётом 1:6, 7:6 (7:4), 4:6.
Майами (ж). 1-й круг
19 марта 2025, среда. 20:30 МСК
Эрика Андреева
Э. Андреева
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|7 7
|4
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|6 4
|6
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Встреча продолжалась 2 часа 18 минут. В её рамках Андреева ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Аванесян один эйс, ни одной двойной ошибки и 9 из 17 реализованный брейк-пойнтов.
Во втором круге соревнований Аванесян сыграет с пятой ракеткой мира американкой Мэдисон Киз.
Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующей чемпионкой соревнований является американка Даниэль Коллинз.
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