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«Ей нужно вновь обрести терпение». Навратилова — о Соболенко после финала в Индиан-Уэллсе

«Ей нужно вновь обрести терпение». Навратилова — о Соболенко после финала в Индиан-Уэллсе
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18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова рассказала, над чем нужно поработать первой ракетке мира белорусской теннисистке Арине Соболенко после поражения от россиянки Мирры Андреевой в финале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

«Арине нужно переломить оборонительный прессинг, который она получила от Андреевой. Она должна стараться не вытеснять соперницу с корта, а создавать выигрышные ситуации: она слишком много промахивается. Ей нужно вновь обрести терпение, которое она развила, чтобы стать первым номером мирового рейтинга», — приводит слова Навратиловой Punto de Break.

Напомним, в финале «тысячника» в Индиан-Уэллсе Мирра Андреева обыграла Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:4, 6:3.

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