Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Гаэль Монфис обыграл Фабиана Марожана в первом круге «Мастерса» в Майами

Гаэль Монфис обыграл Фабиана Марожана в первом круге «Мастерса» в Майами
Комментарии

Представитель Франции Гаэль Монфис в первом круге «Мастерса» в Майами (США) обыграл венгерского теннисиста Фабиана Марожана. Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:4.

Майами (м). 1-й круг
19 марта 2025, среда. 20:40 МСК
Гаэль Монфис
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
3 		6 4
         
Фабиан Марожан
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан

Продолжительность встречи составила 1 час 45 минут. За это время Монфис сделал 14 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету венгерского теннисиста шесть эйсов, нии одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи заработанных.

«Мастерс» в Майами пройдёт с 18 по 30 марта 2025 года. Во втором круге турнира Гаэль Монфис сыграет против чешского теннисиста Иржи Легечки.

Календарь турнира в Майами
Сетка турнира в Майами
Материалы по теме
Александр Бублик обыграл Баэса в первом круге «Мастерса» в Майами
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android