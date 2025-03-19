Гаэль Монфис обыграл Фабиана Марожана в первом круге «Мастерса» в Майами
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Представитель Франции Гаэль Монфис в первом круге «Мастерса» в Майами (США) обыграл венгерского теннисиста Фабиана Марожана. Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:4.
Майами (м). 1-й круг
19 марта 2025, среда. 20:40 МСК
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|3
|6
|
|6
|4
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Продолжительность встречи составила 1 час 45 минут. За это время Монфис сделал 14 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету венгерского теннисиста шесть эйсов, нии одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи заработанных.
«Мастерс» в Майами пройдёт с 18 по 30 марта 2025 года. Во втором круге турнира Гаэль Монфис сыграет против чешского теннисиста Иржи Легечки.
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