Гаэль Монфис обыграл Фабиана Марожана в первом круге «Мастерса» в Майами

Представитель Франции Гаэль Монфис в первом круге «Мастерса» в Майами (США) обыграл венгерского теннисиста Фабиана Марожана. Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 45 минут. За это время Монфис сделал 14 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету венгерского теннисиста шесть эйсов, нии одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи заработанных.

«Мастерс» в Майами пройдёт с 18 по 30 марта 2025 года. Во втором круге турнира Гаэль Монфис сыграет против чешского теннисиста Иржи Легечки.