Таллон Грикспор снялся с «Мастерса» в Майами

34-я ракетка мира из Нидерландов Таллон Грикспор снялся с «Мастерса» в Майами (США). Об этом в социальных сетях сообщает EntryLists.

В первом круге соревнований Грикспор должен был сыграть с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри. Теперь его место в основной сетке займёт лаки-лузер Габриэль Диалло из Канады.

Представитель Нидерландов на двух турнирах подряд обыгрывал соперников из топ-10. На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Грикспор во втором круге обыграл Александра Зверева (4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4). Таллон дошёл до четвертьфинала, где уступил Хольгеру Руне (7:5, 0:6, 3:6).

В Дубае Грикспор в 1/4 финала оказался сильнее Даниила Медведева (2:6, 7:6 (9:7), 7:5), а в 1/2 финала уступил Стефаносу Циципасу (4:6, 4:6).