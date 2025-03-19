Таллон Грикспор снялся с «Мастерса» в Майами
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34-я ракетка мира из Нидерландов Таллон Грикспор снялся с «Мастерса» в Майами (США). Об этом в социальных сетях сообщает EntryLists.
В первом круге соревнований Грикспор должен был сыграть с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри. Теперь его место в основной сетке займёт лаки-лузер Габриэль Диалло из Канады.
Майами (м). 1-й круг
20 марта 2025, четверг. 21:00 МСК
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
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Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Представитель Нидерландов на двух турнирах подряд обыгрывал соперников из топ-10. На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Грикспор во втором круге обыграл Александра Зверева (4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4). Таллон дошёл до четвертьфинала, где уступил Хольгеру Руне (7:5, 0:6, 3:6).
В Дубае Грикспор в 1/4 финала оказался сильнее Даниила Медведева (2:6, 7:6 (9:7), 7:5), а в 1/2 финала уступил Стефаносу Циципасу (4:6, 4:6).
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