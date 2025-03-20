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«Главное — я не на стороне этого». Алькарас — об иске PTPA к ATP, WTA, ITF и ITIA

«Главное — я не на стороне этого». Алькарас — об иске PTPA к ATP, WTA, ITF и ITIA
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился мнением об иске Ассоциации профессиональных теннисистов (PTPA) в суды разных стран к международным теннисным организациям. В судах организация ссылалась на слова испанца, сказанные еще 2024 году.

«Честно говоря, это было для меня совершенно неожиданно. На самом деле, никто мне ничего не говорил об этом. Вчера я увидел в социальных сетях, как были сделаны некоторые утверждения… Они включили в свое заявление что-то, что я сказал на пресс-конференции, о чем я не был информирован. Честно говоря, я не поддерживаю это письмо. Я не поддерживаю его, потому что не знал ничего о нем. Есть некоторые вещи, с которыми я согласен, есть и такие, с которыми я не согласен. Главное — я не на стороне этого», — приводит слова Алькараса пресс-служба турнира в Майами (США).

Слова Алькараса, на которые PTPA ссылаются, были сказаны в преддверии турнира ATP-500 в Пекине в 2024 году. Там испанец говорит о плотности графика: «Они собираются убить игроков каким-то образом».

PTPA, основанная в 2020 году при активном участии Новака Джоковича, обвинило Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP), Женскую теннисную ассоциацию (WTA), Международную теннисную федерацию (ITF) и Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) в злоупотреблениях и вопиющем пренебрежении к благополучию игроков. В качестве истцов выступили такие известные теннисисты, как Ник Кирьос, Райлли Опелка, Варвара Грачёва и Сорана Кырстя.

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