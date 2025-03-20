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Определилась соперница Анны Калинской во втором круге турнира WTA-1000 в Майами

Определилась соперница Анны Калинской во втором круге турнира WTA-1000 в Майами
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Японская теннисистка Моюка Учижима вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В первом круге она обыграла представительницу Нидерландов Сюзан Ламенс со счётом 6:4, 6:3.

Майами (ж). 1-й круг
19 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Сюзан Ламенс
Нидерланды
Сюзан Ламенс
С. Ламенс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Моюка Учижима
Япония
Моюка Учижима
М. Учижима

Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. В её рамках Учижима шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Ламенс один эйс, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из восьми заработанных.

Во втором круге соревнований Учижима встретится с 33-й ракеткой мира россиянкой Анной Калинской.

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующей чемпионкой соревнований является американка Даниэль Коллинз.

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