Определилась соперница Анны Калинской во втором круге турнира WTA-1000 в Майами

Японская теннисистка Моюка Учижима вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В первом круге она обыграла представительницу Нидерландов Сюзан Ламенс со счётом 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. В её рамках Учижима шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Ламенс один эйс, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из восьми заработанных.

Во втором круге соревнований Учижима встретится с 33-й ракеткой мира россиянкой Анной Калинской.

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующей чемпионкой соревнований является американка Даниэль Коллинз.