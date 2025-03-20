Определилась соперница Анны Калинской во втором круге турнира WTA-1000 в Майами
Поделиться
Японская теннисистка Моюка Учижима вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В первом круге она обыграла представительницу Нидерландов Сюзан Ламенс со счётом 6:4, 6:3.
Майами (ж). 1-й круг
19 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Сюзан Ламенс
С. Ламенс
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Моюка Учижима
М. Учижима
Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. В её рамках Учижима шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Ламенс один эйс, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из восьми заработанных.
Во втором круге соревнований Учижима встретится с 33-й ракеткой мира россиянкой Анной Калинской.
Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующей чемпионкой соревнований является американка Даниэль Коллинз.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 марта 2025
-
01:30
-
00:57
-
00:46
-
00:10
- 19 марта 2025
-
23:01
-
22:49
-
22:27
-
22:19
-
22:02
-
21:18
-
21:04
-
20:58
-
20:42
-
20:29
-
20:19
-
20:12
-
19:44
-
19:26
-
19:25
-
19:17
-
18:52
-
18:45
-
17:53
-
17:44
-
17:28
-
17:07
-
16:48
-
16:27
-
16:02
-
16:00
-
15:02
-
15:00
-
14:45
-
14:29
-
14:19