Ник Кирьос выиграл первый матч с октября 2022 года
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Финалист Уимблдона 2022 года и чемпион семи турниров ATP австралиец Ник Кирьос выиграл первый матч в одиночном разряде с октября 2022 года. Он вышел во второй круг «Мастерса» в Майами (США). В первом круге австралиец обыграл американца Маккензи Макдональда со счётом 3:6, 6:3, 6:4.
Майами (м). 1-й круг
19 марта 2025, среда. 22:40 МСК
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|4
|
|6
|6
Ник Кирьос
Н. Кирьос
Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. В её рамках Кирьос 13 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Макдональда шесть эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.
Во втором круге соревнований Ник Кирьос встретится с россиянином Кареном Хачановым.
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