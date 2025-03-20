Ник Кирьос выиграл первый матч с октября 2022 года

Финалист Уимблдона 2022 года и чемпион семи турниров ATP австралиец Ник Кирьос выиграл первый матч в одиночном разряде с октября 2022 года. Он вышел во второй круг «Мастерса» в Майами (США). В первом круге австралиец обыграл американца Маккензи Макдональда со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. В её рамках Кирьос 13 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Макдональда шесть эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

Во втором круге соревнований Ник Кирьос встретится с россиянином Кареном Хачановым.