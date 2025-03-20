Определился первый соперник Карена Хачанова на старте «Мастерса» в Майами
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Стал известен первый соперник российского теннисиста 23-й ракетки мира Карена Хачанова во втором круге турнира категории «Мастерс» в Майами. Им стал финалист Уимблдона 2022 года и чемпион семи турниров ATP австралиец Ник Кирьос. В матче первого круга австралиец обыграл 101-ю ракетку рейтинга американца Маккензи Макдональда со счётом 3:6, 6:3, 6:4.
Майами (м). 1-й круг
19 марта 2025, среда. 22:40 МСК
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
Окончен
1 : 2
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|6
Ник Кирьос
Н. Кирьос
Напомним, Кирьос выиграл первый матч в одиночном разряде с октября 2022 года. На данный момент австралиец занимает 892 номер в рейтинге ATP.
Отметим, первые два матча после возвращения в тур на Открытом чемпионате Австралии — 2025 и «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе 29-летний австралиец проиграл. Он пропустил полтора года из‑за проблем с коленом и запястьем.
Майами (м). 2-й круг
22 марта 2025, суббота. 18:00 МСК
Ник Кирьос
Н. Кирьос
Не начался
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Карен Хачанов
К. Хачанов
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