Определился первый соперник Карена Хачанова на старте «Мастерса» в Майами

Стал известен первый соперник российского теннисиста 23-й ракетки мира Карена Хачанова во втором круге турнира категории «Мастерс» в Майами. Им стал финалист Уимблдона 2022 года и чемпион семи турниров ATP австралиец Ник Кирьос. В матче первого круга австралиец обыграл 101-ю ракетку рейтинга американца Маккензи Макдональда со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

Напомним, Кирьос выиграл первый матч в одиночном разряде с октября 2022 года. На данный момент австралиец занимает 892 номер в рейтинге ATP.

Отметим, первые два матча после возвращения в тур на Открытом чемпионате Австралии — 2025 и «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе 29-летний австралиец проиграл. Он пропустил полтора года из‑за проблем с коленом и запястьем.

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