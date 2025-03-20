Бенчич обыграла Ястремскую на старте турнира в Майами

Швейцарка Белинда Бенчич с победы стартовала на турнире в Майами. В матче первого круга она обыграла украинку Даяну Ястремскую со счётом 6:4, 1:6, 7:5.
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Продолжительность встречи составила 2 час 39 минут. За это время Ястремская сделала семь подач навылет, допустила 12 двойных ошибок и реализовала 4 из 15 брейк-пойнтов. На счету Бенчич пять эйсов, девять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.
В следующем круге Бенчич встретится с украинкой Элиной Свитолиной.
Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является американка Даниэль Коллинз, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.
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