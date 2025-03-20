Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бенчич обыграла Ястремскую на старте турнира в Майами

Бенчич обыграла Ястремскую на старте турнира в Майами
Комментарии

Швейцарка Белинда Бенчич с победы стартовала на турнире в Майами. В матче первого круга она обыграла украинку Даяну Ястремскую со счётом 6:4, 1:6, 7:5.

Майами (ж). 1-й круг
20 марта 2025, четверг. 00:35 МСК
Даяна Ястремская
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 5
6 		1 7
         
Белинда Бенчич
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич

Продолжительность встречи составила 2 час 39 минут. За это время Ястремская сделала семь подач навылет, допустила 12 двойных ошибок и реализовала 4 из 15 брейк-пойнтов. На счету Бенчич пять эйсов, девять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

В следующем круге Бенчич встретится с украинкой Элиной Свитолиной.

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является американка Даниэль Коллинз, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

Материалы по теме
Ещё две россиянки — во втором круге Майами: Мирра Андреева сыграет в дерби
Ещё две россиянки — во втором круге Майами: Мирра Андреева сыграет в дерби
Календарь турнира в Майами
Сетка турнира в Майами
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android